Azərbaycan və Əlcəzair arasında Ticarət, İqtisadiyyat, Elmi və Texniki Əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiya yaradılacaq - FOTO
Azərbaycan və Əlcəzairin xarici işlər nazirləri Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası Hökuməti arasında Ticarət, İqtisadiyyat, Elmi və Texniki Əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın yaradılmasına dair Saziş imzalayıblar.
Day.Az bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Qeyd edilib ki, Saziş iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm mərhələni qeyd edir.
Sənəd ticarət, investisiya, elm və texnologiya kimi əsas sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün strukturlaşdırılmış və institusionallaşdırılmış mexanizm yaradır.
Birgə Komissiya qarşılıqlı maraq doğuran yeni sahələrin müəyyənləşdirilməsi, təşəbbüslərin əlaqələndirilməsi, eləcə də təcrübə və qabaqcıl təcrübələrin mübadiləsi üçün platforma rolunu oynayacaq.
