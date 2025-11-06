General-mayor Bəkir Orucovla bağlı QƏRAR VERİLDİ
"Tərtər işi" ilə bağlı təqsirli bilinən general-mayor Bəkir Orucov və digər şəxslər barəsində olan hökmdən verilən kassasiya şikayəti üzrə sonuncu məhkəmə prosesi baş tutub.
Dy.Az xəbər verir ki, Ali Məhkəmədə keçirilən prosesdə kassasiya şikayəti təmin edilməyib və aşağı instansiya məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılıb.
Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Bəkir Orucov 9 il 6 ay, Z.Kazımov və Ü.Rəşidov 9 il 6 ay, İ. Məmmədov və R.Məmmədov isə 6 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə aşağı instansiya məhkəməsinin hökmü dəyişdirilib. Generalın cəzası 9 il 6 aydan 3 il endirilərək 6 il 6 ay qəti cəza saxlanılıb.
Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham edilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре