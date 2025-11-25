https://news.day.az/azerinews/1797897.html Azər Allahverənov Türk Dövlətlərinə üzv ölkələrin QHT Platformasının Baş katibi olub Azər Allahverənov Türk Dövlətlərinə üzv ölkələrin QHT Platformasının Baş katibi olub.
Azər Allahverənov Türk Dövlətlərinə üzv ölkələrin QHT Platformasının Baş katibi olub
Azər Allahverənov Türk Dövlətlərinə üzv ölkələrin QHT Platformasının Baş katibi olub.
Day.Az xəbər verir ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin QHT Platformasının təsis konfransında Azərbaycan Milli QHT Forumunun İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Azər Allahverənovun Platformanın Baş katibi olması barədə qərar qəbul olunub.
Qeyd edək ki, 2025-ci il noyabrın 25-də Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin QHT-lərinin Həmrəylik Forumu Naxçıvan şəhərində davam edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре