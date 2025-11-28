Azərbaycanda mikro sahibkarlığa verilən kreditlər artıb
Bu ilin noyabrın 1-nə Azərbaycanda mikro sahibkarlıq subyektlərinə verilən kreditlərin həcmi 3,442 milyard manat təşkil edib.
Bu barədə Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, cari ilin oktyabr ayının 1-i ilə müqayisədə 24,3 milyon manat və ya 0,7%, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən isə 418,3 milyon manat və ya 13,8% çoxdur.
Belə ki, cari ilin oktyabr ayının 1-nə Azərbaycanda mikro sahibkarlıq subyektlərinə verilən kreditlərin həcmi 3,418 milyard manat, 2024-cü ilin noyabrın 1-nə isə 3,024 milyard manat idi.
Qeyd edək ki, bu ilin noyabr ayının 1-nə Azərbaycan banklarının biznes kredit portfelinin həcmi 15,623 milyard manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki ayla müqayisədə 78,8 milyon manat və ya 0,5%, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən isə 995,3 milyon manat və yaxud 6,8% çoxdur.
