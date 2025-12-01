Tramp Netanyahunu Ağ Evə dəvət edib
ABŞ prezidenti Donald Tramp telefon danışığı zamanı İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahunu "yaxın gələcəkdə" Ağ Evdə görüşə dəvət edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İsrail baş nazirinin mətbuat xidməti bildirib.
"Netanyahu bu yaxınlarda Trampla telefonla danışıb. ABŞ prezidenti baş naziri yaxın gələcəkdə Ağ Evdə görüşə dəvət edib", - deyə açıqlamada bildirilib.
Qeyd edilib ki, söhbət zamanı iki ölkə liderləri HƏMAS-ın tərksilah edilməsinin və Qəzza zolağının silahsızlaşdırılmasının vacibliyini və sadiqliyini vurğulayıblar. Baş nazirin ofisi əlavə edib ki, bundan əlavə, onlar region ölkələri ilə "sülh sazişlərinin genişləndirilməsini müzakirə ediblər".
