Opera və Balet Teatrı yeni mövsümdə Omana qastrola gedəcək.
Day.A xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Akademik Opera və Balet Teatrının rəhbəri, Xalq artisti Yusif Eyvazov "Real İntervyu"-da bildirib.
Onun sözlərinə görə, "Opera və balet günləri" layihəsi yeni mövsümdə də davam edəcək:
"Biz yeni mövsümün tamaşalarını tamamlayıb təsdiq etmişik. İlin başlanğıcında bizim orekstr, xor və bizim iştirakçılar Omana qastrola gedəcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Orkestri və Xor ilə Maskat Kral Opera Evində "Toska" ilə çıxış edəcəyik. Tamaşa 29 və 31 yanvar 2026-cı il tarixlərində iki dəfə oynanılacaq.
Musiqiçilərimizin Azərbaycandan kənarda çıxış etməsi musiqiçinin inkişafına, dünya görüşünün artmasına və yaxşı mənada rəqibliyə səbəb olur".
