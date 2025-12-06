https://news.day.az/azerinews/1800293.html "Yoxa çıxan" Türkan Vəlizadə uzun aradan sonra belə GÖRÜNTÜLƏNDİ - VİDEO Uzun müddətdir ekranlarda görünməyən müğənni Türkan Vəlizadə sosial şəbəkədə yayılan yeni görüntüsü ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi repertuarında dəyişiklik etdiyini açıqladıqdan sonra paylaşdığı canlı ifa videosu izləyicilərin marağına səbəb olub.
"Yoxa çıxan" Türkan Vəlizadə uzun aradan sonra belə GÖRÜNTÜLƏNDİ - VİDEO
Uzun müddətdir ekranlarda görünməyən müğənni Türkan Vəlizadə sosial şəbəkədə yayılan yeni görüntüsü ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi repertuarında dəyişiklik etdiyini açıqladıqdan sonra paylaşdığı canlı ifa videosu izləyicilərin marağına səbəb olub.
Türkan Vəlizadənin ifası qısa zamanda sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. İzləyicilər videoya çoxsaylı rəylər yazaraq həm sənətçinin səs performansına, həm də yeni imicinə münasibət bildiriblər.
Müğənninin isə yeni layihələrə hazırlaşdığı görülür.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре