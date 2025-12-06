https://news.day.az/azerinews/1800403.html Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq Avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb. Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, dekabrın 7-də bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
