Milli Məclis İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsini təsdiqlədi
"İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi Milli Məclisdə üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Day.Az xəbər verir ki, qanun layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Məlumat üçün bildirək ki, işsizlikdən sığorta fondunun (o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) aparatının və digər struktur bölmələrinin) hesablarında qalan sərbəst vəsait "İşsizlikdən sığorta haqqında" Qanuna uyğun olaraq növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə və (və ya) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən investisiyaya yönəldiləcək.
İşsizlikdən sığorta fondunun gəlirləri
2026-cı il üzrə işsizlikdən sığorta fondunun gəlirlərinin 238,3 milyon manat və işsizlikdən sığorta fondunun əvvəlki illərdə yaradılmış ehtiyatından 2026-cı ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən vəsaitin həcminin isə 28,1 milyon manat olacağı proqnozlaşdırılır.
2026-cı ildə işsizlikdən sığorta haqları üzrə yığımların 236,6 milyon manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır ki, bu da 2025-ci ilin təsdiq edilmiş göstəricisi ilə müqayisədə 30,27 milyon manat və ya 14,67 faiz, 2024-cü ilin icrası ilə müqayisədə isə 3,03 milyon manat və ya 1,3 faiz çoxdur.
Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar və həmin təşkilatlarda işləyənlər tərəfindən ödəniləcək işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmaların proqnozu 51,9 milyon manat təşkil edir.
2026-cı ildə işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmaların proqnozunun 184,7 milyon manatı və ya 78 faizi qeyri-büdcə sektorunun payına düşür.
İşsizlikdən sığorta fondunun xərcləri
İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il üçün xərcləri 266,4 milyon manat həcmində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2025-ci ilin təsdiq olunmuş göstəricisinə nisbətən 5,7 milyon manat və ya 2 faiz, 2024-cü ilin icra göstəricisinə nisbətən isə 73,7 milyon manat və ya 38 faiz çoxdur.
