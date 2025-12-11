https://news.day.az/azerinews/1801665.html AQTA saqqızdan zəhərləndikləri ehitimal edilən şagirdlərlə bağlı MƏLUMAT YAYDI Bakıda baş verən hadisə ilə əlaqədar məsələ Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsi tərəfindən nəzarətə götürülüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq AQTA-dan məlumat verilib. Bildirilir ki, müvafiq qurumlarla birgə araşdırmalara başlanılıb. Nəticəsi barədə məlumat veriləcək.
Bakıda baş verən hadisə ilə əlaqədar məsələ Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsi tərəfindən nəzarətə götürülüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq AQTA-dan məlumat verilib.
Bildirilir ki, müvafiq qurumlarla birgə araşdırmalara başlanılıb.
Nəticəsi barədə məlumat veriləcək.
