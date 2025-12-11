AQTA saqqızdan zəhərləndikləri ehitimal edilən şagirdlərlə bağlı

Bakıda baş verən hadisə ilə əlaqədar məsələ Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsi tərəfindən nəzarətə götürülüb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq AQTA-dan məlumat verilib.

Bildirilir ki, müvafiq qurumlarla birgə araşdırmalara başlanılıb.

Nəticəsi barədə məlumat veriləcək.