Roza ilə Emre Altuğ Malaxovun verilişində - VİDEO Müğənni Roza Zərgərli və Türkiyənin məşhur sənətçisi Emre Altuğ Rusiyanın tanınmış aparıcısı Andrey Malaxovun "Привет, Андрей" adlı verilişində qonaq olublar. Day.Az xəbər verir ki, Roza Zərgərli proqramda geniş populyarlıq qazanan "İstədim" mahnısını ifa edib.
İfa zamanı studiya ekranlarında Emre Altuğun rol aldığı məşhur "Yalı Çapkını" serialından kadrlar nümayiş etdirilib.
