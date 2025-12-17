https://news.day.az/azerinews/1803029.html Rəqsanə həyat yoldaşından ayrılıb? - DİQQƏTÇƏKƏN MESAJ Müğənni Rəqsanə İsmayılova həyat yoldaşı Fazil Əmiraslanovla münasibətlərinin bitdiyini açıqlayıb. Day.Az "Unikal"-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda sənətçi ötən gün olan konsertində deyib. Onun "Sizi bilmirəm, mən sevməyə son qoymuşam. Fazillə hər şey bitib" sözləri diqqət çəkib. Qeyd edək ki, Rəqsanənin bu nikahdan iki övladı var.
