Soyuducuda saxlandıqda "zəhər"ə çevrilən 4 qida
Soyuducuda saxlanan bəzi qida məhsulları sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər.
Milli.Az xəbər verir ki, araşdırmalar göstərir ki, bəzi gündəlik istifadə olunan qidaların soyuducuda uzun müddət saxlanması sağlamlıq üçün risk yarada bilər. Sarımsaq, soğan, zəncəfil və düyü kimi məhsullar, düzgün saxlanmadıqda zərərli mikroorqanizmlərin və toksinlərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Sarımsaq və soğan soyuducuda çox uzun müddət qaldıqda dad və qoxularını itirməklə yanaşı, orqanizm üçün zərərli birləşmələr əmələ gətirə bilər. Zəncəfil isə nəmli mühitdə bakteriya və göbələk inkişafına əlverişli şərait yaradır. Düyü isə xüsusilə bişdikdən sonra soyuducuda uzun müddət saxlanarsa, Bacillus cereus adlı bakteriyaların çoxalması ehtimalını artırır ki, bu da qida zəhərlənməsinə səbəb ola bilər.
Qida məhsullarını təhlükəsiz saxlamaq üçün sarımsaq və soğanı quru və sərin yerdə, zəncəfili kağız və ya torbada saxlamak, bişmiş düyünü isə 1-2 gün ərzində istehlak etmək tövsiyə olunur. Bu sadə tədbirlər qida təhlükəsizliyini artırır və sağlamlığa potensial riskləri azaldır.
