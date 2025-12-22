Zaurun efirində yenə ara qarışdı - mikrafonların səsi BAĞLANDI - VİDEO
ATV-də yayımlanan "Bizimləsen" verilişində bu dəfə də gərgin anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqramın ekspertləri arasında söz müharibəsi baş verib və sözləri bir-birinin boğazından keçməyib.
Hadisə bloqer Sevincin efirə üz tutan şikayətini günahlandırması ilə başlayıb. Müğənni Taleh isə Sevincin sözlərinə qarşı çıxaraq onunla söz savaşı aparıb. Gərginlik o həddə çatıb ki, efirdə tərəflərin mikrofonları bağlanıb.
Veriliş zamanı yaşanan söz mübahisəsi sosial şəbəkələrdə izləyicilər arasında da müzakirələrə səbəb olub.
Proqramın aparıcısı Zaur vəziyyəti sakitləşdirməyə çalışsa da, ekspertlər və iştirakçılar arasında gərginlik davam edib.
