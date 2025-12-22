Yusif Güney saxlanıldı

Türkiyədə İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən məşhurlara qarşı aparılan narkotik istintaqı çərçivəsində tanınmış müğənni Yusif Güney saxlanlıb.

Day.Az xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə mediası yayıb.

Bildirilib ki, sənətçi artıq tibbi müayinədən keçirilib.