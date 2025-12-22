Azərbaycanlı pilot tarixə düşdü - FOTO
Azərbaycanın gənc pilotu Davin Cəfərov Portuqaliyanın Madeyra şəhərində təşkil olunan kartinq üzrə mövsümün son yarışını uğurla başa vurub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 16 yaşlı pilot ilk dəfə DD2 MAX kateqoriyasında çıxış edib.
O, turnirdə "BirelArt" komandasını təmsil edən yeganə pilot olub.
Üç gün davam edən yarış əlverişsiz hava şəraitində baş tutub. Uzunluğu 1 040 metr olan Madeyra trekində D.Cəfərov finişə üçüncü çatsa da, yarışın ən sürətli dövrəsinə imza ataraq diqqət mərkəzinə düşüb.
D.Cəfərov Madeyra trekində yarışan ilk əcnəbi pilot kimi də tarixə düşüb. Bununla da gənc idmançı cari kartinq mövsümünə yekun vurub.
Kartinq üzrə növbəti mövsümün 2026-cı ilin fevralında başlaması nəzərdə tutulur. D.Cəfərovun gələn il dünya və Avropa çempionatları, eləcə də bir sıra beynəlxalq turnirlərdə iştirakı planlaşdırılır. Gənc pilot yeni mövsümə hazırlığı Portuqaliya və İspaniyada davam etdirəcək.
