https://news.day.az/azerinews/1805192.html Bu tarixdə qısa iş günü olacaq Azərbaycanda 30 dekabr qısa iş günü olacaq. Day.Az metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, 31 Dekabr tarixində ölkəmizdə Yeni il bayramı və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü qeyd olunur. Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən, iş günü hesab edilməyən bayram günündən əvvəlki iş günü bir saat azaldılır.
Bu tarixdə qısa iş günü olacaq
Azərbaycanda 30 dekabr qısa iş günü olacaq.
Day.Az metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, 31 Dekabr tarixində ölkəmizdə Yeni il bayramı və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü qeyd olunur.
Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən, iş günü hesab edilməyən bayram günündən əvvəlki iş günü bir saat azaldılır.
Beləliklə, dövlət və özəl müəssisələrdə 30 dekabr (çərşənbə axşamı) iş vaxtı adi günlərə nisbətən bir saat daha az olacaq.
Qeyd edək ki, 1,2,3,4 yanvar tarixləri də qeyri-iş günləridir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре