Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyi Aktauda baş verən AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmasını yeniləyib
Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyi Qazaxıstanda "Azərbaycan Hava Yolları" tərəfindən idarə olunan "Embraer 190 4K-AZ65" təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı aralıq bəyanat yayıb.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hadisəni araşdıran komissiya aviasiya qəzasının səbəblərini və qəzaya zəmin verən amilləri müəyyən etmək üçün işlərini davam etdirir:
"Hesabat hazırlanarkən Komissiya ekipaj, hava hərəkəti dispetçerləri və operator qaydaları, uçuşa hazırlıq və icra sənədləri, meteoroloji məlumatlar və texniki xidmət qeydləri daxil olmaqla faktiki məlumatları toplamış və təhlil etmişdi. Uçuş jurnalının və uçuşla bağlı digər sənədlərin surətləri əldə edilib.
Uçuş qeyd cihazları ilə də iş aparılıb, uçuş parametrləri uçuş məlumatları qeyd cihazından (FDR) çıxarılıb. Bundan əlavə, komissiya qəza yerini ətraflı yoxlayaraq təyyarənin struktur komponentlərinin məkan mövqeyini qeydə alıb. Foto və video çəkilişlər aparılıb, təyyarə komponentləri toplanaraq qəza yerindən çıxarılıb.
Müəyyən edilmiş xarici metal əşyaların (xarici əşyalar) hərtərəfli (traseoloji, ballistik, partlayıcı və yanğın) müayinəsi aparılıb. Müayinə zamanı partlayıcı maddələrin izləri aşkar edilməyib. Müayinə üçün təqdim edilən üç oksigen balonunda partlayış əlamətləri müşahidə edilməyib. Təyyarəyə dəyən ziyanın döyüş başlığı parçalarından qaynaqlandığı ehtimal olunur, lakin onların mənşəyi müəyyən edilə bilməyib. 2 nömrəli hidravlik sistem borusunun bir hissəsinin iz müayinəsi zamanı boruda zədələnmə aşkar edilmişdir. Zərər bərk cisimlər arasında təmas nəticəsində metalın yırtılmasından qaynaqlanır. Dəmir əsaslı metal ərintisindən (polad) hazırlanmış metal parçaları (xarici cisimlər) nəticəsində zədələnmə baş verə bilər.
Komissiya Rusiya və Azərbaycanın aviasiya hakimiyyəti orqanları, eləcə də "Azərbaycan Hava Yolları" tərəfindən risk qiymətləndirmə prosedurlarının təşkili və tətbiqi ilə bağlı təqdim edilmiş sənədləri təhlil edir. Bu işdə həmçinin uçuş təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mülki və hərbi sektorlar arasında qarşılıqlı əlaqə məsələləri də müzakirə olunur.
Buna görə də, İstintaq Komissiyası hazırda Mərkəzi Təmir Kompüterinin (CMC) məlumat jurnalının təhlilinin tamamlanmasını, eləcə də Münaqişə Zonaları üzərində və ya yaxınlığında uçuşlar üçün risk qiymətləndirmələrinin təhlili üzrə İşçi Qrupun hesabatının hazırlanmasını gözləyir. İstintaq Komissiyası balanslı yanaşma tətbiq edir və bütün nəticələr obyektiv olacaq və yalnız faktlara əsaslanacaq. Qəzanın araşdırılması ilə bağlı yekun hesabat Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyinin saytında dərc olunacaq".
Xatırladaq ki, 2024-cü il dekabrın 25-də J2-8243 nömrəli Bakı - Qroznı reysini yerinə yetirən AZAL-a məxsus "Embraer 190" tipli sərnişin təyyarəsi Rusiya Federasiyasının hava məkanında kənar fiziki və texniki müdaxiləyə məruz qalıb. İdarəetməni itirmiş hava gəmisi Qazaxıstan Respublikasının Aktau şəhəri istiqamətinə yönəldilərək orada qəza enişi həyata keçirib. Göyərtədə olan 67 nəfərdən 38-i həlak olub, 29 nəfərin isə həyatı xilas edilib.
Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən yüksək peşəkarlıq, şücaət və fədakarlıq göstərdiklərinə görə həlak olmuş ekipaj üzvlərinə - Kşnyakin İqor İvanoviç, Kalyaninov Aleksandr Georgiyeviç və Əliyeva Hökumə Cəlil qızına ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı verilib. Sağ qalan ekipaj üzvləri - Əsədov Zülfiqar Sərdar oğlu və Rəhimli Aydan Vaqif qızı isə I dərəcəli "Rəşadət" ordeni ilə təltif olunublar.
