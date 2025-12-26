https://news.day.az/azerinews/1805442.html Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq 35 istiqaməti əhatə edir - XİN rəhbəri Türk Dövlətləri Təşkilatı daxilində ən müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin şahidi oluruq. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq 35 istiqaməti əhatə edir - XİN rəhbəri
Türk Dövlətləri Təşkilatı daxilində ən müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin şahidi oluruq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
O qeyd edib ki, ötən il mülki müdafiə, fövqəladə hallar sahəsində əməkdaşlıq sahələri əlsvə edilib.
"Ümumilikdə TDT üzvləri arasında 35 istiqamətdə əməkdaşlıq mövcuddur.
Yalnız 2025-ci ildə Türkiyədə 18 təlimdə Azərbaycan hərbçiləri, Azərbaycandakı 4 hərbi təlimdə Türkiyə hərbçiləri iştirak ediblər", - nazir əlavə edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре