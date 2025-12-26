Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq 35 istiqaməti əhatə edir

Türk Dövlətləri Təşkilatı daxilində ən müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin şahidi oluruq.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

O qeyd edib ki, ötən il mülki müdafiə, fövqəladə hallar sahəsində əməkdaşlıq sahələri əlsvə edilib.

"Ümumilikdə TDT üzvləri arasında 35 istiqamətdə əməkdaşlıq mövcuddur.

Yalnız 2025-ci ildə Türkiyədə 18 təlimdə Azərbaycan hərbçiləri, Azərbaycandakı 4 hərbi təlimdə Türkiyə hərbçiləri iştirak ediblər", - nazir əlavə edib.