Avropa Sülh Fondundan Azərbaycana 20 milyon manat yardım təklifi qaldırılıb

Avropa Sülh Fondundan Azərbaycana 20 milyon manat yardımın verilməsi məsələsi qaldırılıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazir qeyd edib ki, bununla bağlı hər hansı qərar yoxdur:
"Ermənistana belə bir yardım edilirsə, Azərbaycana da bu yardımın edilməsi vacibdir".
