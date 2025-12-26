Avropa Sülh Fondundan Azərbaycana 20 milyon manat yardım təklifi qaldırılıb

Avropa Sülh Fondundan Azərbaycana 20 milyon manat yardımın verilməsi məsələsi qaldırılıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

Nazir qeyd edib ki, bununla bağlı hər hansı qərar yoxdur:

"Ermənistana belə bir yardım edilirsə, Azərbaycana da bu yardımın edilməsi vacibdir".

Xəbər yenilənəcək