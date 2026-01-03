Türkiyədə qanunsuz miqrantlara qarşı əməliyyat

Türkiyənin İzmir şəhərinin Sahil Mühafizə Komandanlıq bölməsinin əməkdaşları Dikili rayonunun sularında qanunsuz miqrantların daşındığı qayıq aşkarlayıb.

Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, radarlarda qayığın yerinin müəyyən edilməsindən sonra əraziyə Sahil Mühafizəsinə məxsus gəmi və qayıq göndərilib. Dayandırılan qayıqda aralarında 7 uşaq olmaqla, ümumilikdə 50 qanunsuz miqrant saxlanılıb.

Saxlanılan qanunsuz miqrantlar zəruri prosedurların başa çatmasından sonra aidiyyəti üzrə - Vilayətin Miqrasiya İdarəsinə təhvil verilib.