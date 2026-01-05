https://news.day.az/azerinews/1807423.html Bakıda kuryerin öldüyü dəhşətli qəzanın təfərrüatı - VİDEO Yanvarın 3-ü saat 01 radələrində Nəsimi rayonu Ceyhun Səlimov küçəsində "İveco" markalı təcili tibbi yardım avtomobili ilə motosiklet toqquşub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı motosikletin 29 yaşlı sürücüsü Mehdi M. hadisə yerində həlak olub.
Bakıda kuryerin öldüyü dəhşətli qəzanın təfərrüatı - VİDEO
Yanvarın 3-ü saat 01 radələrində Nəsimi rayonu Ceyhun Səlimov küçəsində "İveco" markalı təcili tibbi yardım avtomobili ilə motosiklet toqquşub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı motosikletin 29 yaşlı sürücüsü Mehdi M. hadisə yerində həlak olub.
Qəza nəticəsində ambulansın sürücüsü və 2 sərnişin də xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Bildirilib ki, hadisə zamanı təcili tibbi yardım avtomobili yüksək sürətlə hərəkət edirmiş.
Faciəvi şəkildə ölən Mehdi restoranda kuryer kimi çalışırmış. Onun 10 aylıq körpəsi qalıb.
Faktla bağlı Nəsimi Rayon Polis İdarəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре