Zavodda boru partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb
Yanvarın 9-da saat 00:10 radələrində Sumqayıt Tibb Mərkəzinin 2 nömrəli Şəhər Xəstəxanasına 1994-cü il təvəllüdlü şəxs (kişi) hospitalizasiya olunub.
Day.Az xəbər verir ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzindən APA-ya verilən məlumata görə, göz almasının dağılımına və tamlığının pozulmasına gətirib çıxaran termiki yanıq diaqnozu təyin edilən pasiyentə Təcili tibbi yardım şöbəsində ilkin tibbi xidmət göstərilib. Daha ixtisaslı tibbi xidmət almaq üçün Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdindəki Yanıq Mərkəzinə təxliyə olunub.
***
Sumqayıtda 32 yaşlı kişi zavodda yanıq xəsarəti alıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə yanvarın 9-da H.Z.Tağıyev qəsəbəsinin ərazisində yerləşən "Karbomid" zavodunda baş verib.
1994-cü il təvəllüdlü Elməddin Qurbanov iş görərkən borunun partlaması nəticəsində termiki yanıq xəsarəti alıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş E.Qurbanovun vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.
Araşdırma aparılır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре