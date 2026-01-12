“Barselona” “Real Madrid”i məğlub edərək İspaniya Superkubokunun qalibi olub

Futbol üzrə İspaniya Superkubokunda final oyunu keçirilib.

Day.Az xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada "Barselona" və "Real Madrid" komandaları üz-üzə gəlib.

Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərindəki "Kral Abdulla Sports Siti" stadionunda oynanılan görüş Kataloniya təmsilçisinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qalib komandanın heyətində 90+1-ci dəqiqədə Frenki De Yonq qırmızı vərəqə qalıb.

Bununla da "Barselona" İspaniya Superkubokunun qalibi olub.