Boruların donmasını önləyən 5 qızıl qayda
Dondurucu soyuqlarda boruların donması yəqin ki, çoxlarının kabusuna çevrilir.
Day.Az boruların donmasını önləyən 5 qızıl qaydanı təqdim edir:
1. Su kranlarını damcılayacaq şəkildə açıq qoyun
Ən sadə və təsirli üsullardan biridir. Çox soyuq gecələrdə kranı çox az (damcılayacaq qədər) açıq qoymaq boru daxilində suyun hərəkətdə olmasını təmin edir. Hərəkət edən suyun donma ehtimalı durğun sudan daha azdır, həmçinin bu üsul boru daxilində yarana biləcək həddindən artıq təzyiqi azaldır.
2. Boruları izolyasiya edin
Çöldə qalan və ya evin isidilməyən hissələrindən (çardaq, zirzəmi, qaraj) keçən boruları mütləq qorumalısınız. Bunun üçün tikinti mağazalarında satılan xüsusi süngər (penoplast) boru örtüklərindən istifadə edin. Əgər bunlar yoxdursa, müvəqqəti olaraq boruları qalın parça və ya qəzetlə bir neçə qat sarıya bilərsiniz.
3. Şkaf qapılarını açıq saxlayın
Mətbəx və ya hamam şkaflarının içindən keçən su boruları divara yaxın olduğu üçün daha çox soyuğa məruz qalır. Şkaf qapılarını açıq qoymaqla evin daxilindəki isti havanın həmin borulara çatmasını təmin edə bilərsiniz.
4. İstilik sistemini söndürməyin
Enerjiyə qənaət etmək üçün gecələr və ya evdən çıxarkən isitmə sistemini tamamilə söndürmək böyük səhvdir. Kombini və ya mərkəzi isitməni minimum səviyyədə (məsələn, 15-18 dərəcə) sabit saxlamaq boruları qorumaq üçün daha sərfəlidir.
5. Boş evlərdə suyu tamamilə boşaldın
Əgər bağ evinə və ya istifadə etmədiyiniz bir mənzilə uzun müddət getməyəcəksinizsə, mütləq ana vananı bağlayın və kranları açaraq boruların içindəki bütün suyu boşaldın. Boruda su yoxdursa, donma və partlama riski də yoxdur.
Əgər boru artıq donubsa, onu əsla qaynar su və ya birbaşa atəşlə isitməyə çalışmayın. Bunun əvəzinə saç qurutma aparatı ilə yavaş-yavaş qızdırmaq daha təhlükəsizdir.
