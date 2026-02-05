https://news.day.az/azerinews/1814120.html Bakıda bir sıra yollarda sürət həddi bərpa edildi Şaxtalı hava şəraiti səbəbindən paytaxtın Zığ dairəsi-Hava Limanı, Heydər Əliyev prospekti-Mərdəkan-Zuğulba-Bilgəh yollarında endirilən sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin sürücülərə müraciətində bildirilir.
