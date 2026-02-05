Röya da məşhur "TikTok" trendinə - VİDEO
Xalq artisti Röya Ayxan sosial şəbəkələrdə növbəti dəfə diqqət mərkəzinə düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, pop ulduz məşhur TikTok trendinə qoşularaq etdiyi paylaşım ilə izləyicilərinin marağına səbəb olub.
Sənətçinin trend çərçivəsində çəkdiyi video qısa zamanda sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb və minlərlə baxış toplayıb. Röyanın enerjili görüntüsü istifadəçilər tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.
Paylaşım sosial mediada müxtəlif reaksiyalar doğurub. Bir çox izləyici Xalq artistinin trendləri yaxından izləməsini və müasir ritmlə ayaqlaşmasını yüksək qiymətləndirib, bəziləri isə bu cür paylaşımların müzakirə mövzusu olduğunu qeyd edib.
Həmin paylaşımı təqdim edirik:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре