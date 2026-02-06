Qulaqları soyuqdan qorumaq niyə bu qədər vacibdir?
Soyuq hava şəraiti təkcə ümumi sağlamlığa deyil, qulaq sağlamlığına da ciddi təsir göstərir. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, qulaqların soyuqdan qorunmaması bir sıra fəsadlara səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkimlərin sözlərinə görə, qulaqlar bədənin ən həssas nahiyələrindən biridir və qan dövranı zəif olduğu üçün soyuğa qarşı daha tez reaksiya verir. Xüsusilə şaxtalı və küləkli havalarda qulaqların açıq qalması iltihabi xəstəliklərin yaranma riskini artırır. Bu da qulaq ağrısı, eşitmə zəifləməsi və hətta iltihablı orta qulaq xəstəliklərinə yol aça bilər.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, soyuq hava qulaq sinirlərinə mənfi təsir göstərərək kəskin ağrılara səbəb ola bilər. Bundan əlavə, uzun müddət soyuğa məruz qalan qulaqlarda donvurma halları da müşahidə oluna bilər ki, bu da daha ciddi tibbi müdaxilə tələb edir.
Xüsusilə uşaqlar, yaşlılar və immun sistemi zəif olan şəxslər risk qrupuna daxildir. Həkimlər bu səbəbdən qış aylarında papaq, qulaqcıq və ya qulaqları örtən digər qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər.
Qeyd olunur ki, qulaqları soyuqdan qorumaq təkcə rahatlıq deyil, həm də sağlamlığın qorunması baxımından vacibdir. Sadə qoruyucu tədbirlər gələcəkdə yaranacaq ciddi problemlərin qarşısını ala bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре