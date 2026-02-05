Yaxın günlərdə qar və çovğun olacaq?

Yaxın 2-3 gün ərzində Azərbaycanın hava şəraitində mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir.

Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri APA-ya açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib.

"Ötən gün ölkə ərazisində yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunub. Ancaq yaxın günlərdə kəskin hava şəraiti, o cümlədən qar və çovğun proqnozlaşdırılmır", - Gülşad Məmmədova qeyd edib.