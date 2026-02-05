Prezident İlham Əliyev və baş nazir Nikol Paşinyan həqiqətən yaxşı liderlərdir - Tramp
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan həqiqətən yaxşı liderlərdir.
Day.Az-ın məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib.
Amerika lideri bir sıra beynəlxalq münaqişələrin nizamlanmasında öz rolunu yenidən xatırladıb.
"Mən Kamboca ilə Tailand, Kosovo ilə Serbiya, Pakistan ilə Hindistan, İsrail ilə İran, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında baş verən şiddətli müharibələrə son qoydum", - deyə ABŞ Prezidenti bildirib.
Ötən ilin 8 avqustunda keçirilmiş Vaşinqton sammitinin nəticələrindən danışan Tramp vurğulayıb ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri "hər şeyi tez bir zamanda yoluna qoymağa nail oldular".
Qeyd edək ki, 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampla keçirilən üçtərəfli görüşün yekunlarına əsasən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Bakı ilə İrəvan arasında sülhün təmin edilməsi və Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin qurulmasına dair birgə bəyannamə imzalayıblar. Bu layihə "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" adını alıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре