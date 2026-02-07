2026-cı ilin ən etibarlı avtomobil brendləri - SİYAHI
2026-cı il üçün ən etibarlı avtomobil brendləri reytinqində ilk 7 yerdən 6-sında Yaponiya brendləri yer alıb.
Day.Az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, reytinqi nüfuzlu "Consumer Reports" jurnalı müəyyən edib.
Reytinqə "Toyota" başçılıq edib, onun ardınca "Subaru" və "Lexus" gəlir.
Bu istehsalçılar mühafizəkar mühəndislik fəlsəfəsi, uzun model ömrü və sübut olunmuş texnologiyalara etibar etmələri ilə tanınırlar.
Mütəxəssislərə görə, "Toyota" avtomobilləri düzgün texniki xidmətlə 300.000 kilometrdən çox məsafə qət etmək üçün nəzərdə tutulub. Buna istehsalın bütün mərhələlərində ciddi keyfiyyət nəzarəti və potensial nasazlıq nöqtələrini azaldan sadələşdirilmiş güc ötürücüləri vasitəsilə nail olunur.
"Honda" və "Nissan" da yaxşı nəticələr göstərərək Yaponiyanın davamlı və etibarlı avtomobil texnologiyasında liderliyini təsdiqləyiblər. "Honda" 4-cü yerdədir, "Nissan" isə 6-cı.
Avropa avtomobil istehsalçıları reytinqin ortasında cəmləşiblər. Onların arasında ən yaxşı nəticə göstərən BMW olub və o, ümumilikdə beşinci yeri tutub və bir neçə yapon rəqibini geridə qoyub.
Bu arada, "Volkswagen", "Audi", "Mercedes-Benz" və "Volvo" orta yerlərdə qərarlaşıblar.
"Tesla" əvvəlki tədqiqatla müqayisədə ən əhəmiyyətli irəliləyiş nümayiş etdirərək 8 pillə irəliləyərək 9-cu yerə yüksəlib. Bu irəliləyiş Model 3 və Model Y-nin yüksək etibarlılıq balları ilə əlaqədardır və illərdir davam edən tədricən dizayn təkmilləşdirmələrindən faydalanıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре