Azərbaycanda ən çox satılan avtomobil markaları - ADLAR
2025-ci ildə Azərbaycanda ən çox avtomobil satan markalar üzrə siyahıya BYD başçılıq edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 2025-ci ildə BYD markalı 15 535 avtomobil satılıb və bu göstərici 2024-cü illə müqayisədə 410 faiz artım deməkdir.
Siyahıda ikinci yeri 15 399 satışla Nevo, üçüncü yeri isə 13 386 satışla Changan markası tutub.
Məlumata görə, Toyota 6 926 satışla dördüncü yerdə qərarlaşıb və bu marka üzrə artım 20 faiz olub. Hyundai 1 889 satışla beşinci yerdə qərarlaşıb, lakin satışlar 6 faiz azalıb. Chevrolet 1 689 satışla altıncı sırada yer alıb və bu marka üzrə 62 faiz azalma qeydə alınıb. Geely markası 1 202 satışla yeddinci yerdə qərarlaşıb və 170 faiz artım göstərib. Li Auto 1 037 satışla səkkizinci yerdə olub və satışları 15 faiz azalıb. JAC 924 satışla doqquzuncu yeri tutub və 148 faiz artım qeydə alınıb. Kia isə 879 satışla ilk onluğu tamamlayıb və bu marka üzrə 8 faiz azalma müşahidə olunub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре