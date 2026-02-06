https://news.day.az/azerinews/1814428.html Brilliant Dadaşovaya qarşı oğurluq edildi - VİDEO Xalq artisti Brilliant Dadaşovanın Aisellə oxuduğu "Ayrı düşdük" mahnısı oğurlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı instaqram hesabında paylaşım edib. O bildirib ki, Keti Xuçişvili adlı gürcü müğənni mahnını oxuyub və müəllifin kimliyini qeyd etməyib. "Gürcü müğənnisi musiqimizi oğurlayıb oxuyub.
Brilliant Dadaşovaya qarşı oğurluq edildi - VİDEO
Xalq artisti Brilliant Dadaşovanın Aisellə oxuduğu "Ayrı düşdük" mahnısı oğurlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı instaqram hesabında paylaşım edib.
O bildirib ki, Keti Xuçişvili adlı gürcü müğənni mahnını oxuyub və müəllifin kimliyini qeyd etməyib.
"Gürcü müğənnisi musiqimizi oğurlayıb oxuyub. Üstəlik hər yerdə bizim musiqimizi gürcü mahnısı kimi təqdim edir", - Xalq artisti bildirib.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl B.Dadaşovanın mahnıları dəfələrlə erməni ifaçılar tərəfindən oğurlanıb.
