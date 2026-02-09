https://news.day.az/azerinews/1814882.html Naxçıvana yeni Baş nazir təyin olundu Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni Baş nazir təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan MR Ali Məclisi qərar qəbul edib. Azərbaycan Prezidentinin təqdimatı əsasında Ali Məclisin qərarı ilə Cabbar Musayev MR-in yeni Baş naziri təyin olunub.
