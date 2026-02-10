Ötən ay Azərbaycanda neçə cütlük boşanıb?

Yanvar ayı ərzində qeydə alınan nikah və boşanmaların sayı məlum olub.

Day.Az xəbər verir ki, Trend-in sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, cari ilin yanvar ayı ərzində 2914 nikah qeydə alınıb.

Bildirilib ki, bu dövr ərzində 1779 nikah pozulub.

" 2026-cı ilin yanvar ayı ərzində 6243 ölüm qeydə alınıb", məlumatda bildirilir.

Qeyd edək ki, ötən ilin yanvar-noyabr ayları ərzində Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 44996 nikah və 18832 boşanma halları qeydə alınıb. Keçən ilin yanvar-noyabr ayları ərzində ölkədə ölüm hallarının sayı isə 54582 olub.