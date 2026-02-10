https://news.day.az/azerinews/1815105.html Ötən ay Azərbaycanda neçə cütlük boşanıb? - AÇIQLAMA Yanvar ayı ərzində qeydə alınan nikah və boşanmaların sayı məlum olub. Day.Az xəbər verir ki, Trend-in sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, cari ilin yanvar ayı ərzində 2914 nikah qeydə alınıb. Bildirilib ki, bu dövr ərzində 1779 nikah pozulub.
