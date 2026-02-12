Dövlət Vergi Xidmətinin işçiləri təltif edilib
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti işçiləri təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, vergi sisteminin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin aşağıdakı işçiləri təltif ediliblər:
"Tərəqqi" medalı ilə
Əliyev Nazim Kazım oğlu
1-ci dərəcəli "Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə" medalı ilə
Abbasov Etibar Akif oğlu
Bədəlova Zöhrə Əliriza qızı
Gözəlov Zülfi Məmməd oğlu
Həziyeva Gülçöhrə Hacıqulu qızı
Hüseynov Alı Hüseynqulu oğlu
İsgəndərov Nəsib Əli oğlu
Məmmədov Şahin Yusif oğlu
Rzayev Zamin Vahid oğlu
Səfərova Rəsmiyyə Suca qızı
3-cü dərəcəli "Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə" medalı ilə
Qasımlı Nuranə Nurəddin qızı
Qənbərov Zahid Paşa oğlu.
