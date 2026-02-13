https://news.day.az/azerinews/1815845.html “Qarabağ” ötən mövsümdə nə qədər qazanc ƏLDƏ EDİB? "Qarabağ"ın ötən mövsüm UEFA Avropa Liqasından əldə etdiyi qazanc açıqlanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Avropa futbol qurumunun illik maliyyə hesabatında öz əksini tapıb. Azərbaycan çempionu Avropa Liqasının əsas mərhələsində iştiraka görə ümumilikdə 7 milyon 858 min avro gəlir əldə edib.
Azərbaycan çempionu Avropa Liqasının əsas mərhələsində iştiraka görə ümumilikdə 7 milyon 858 min avro gəlir əldə edib. Bunun 4 milyon 310 min avrosu komandanın liqa mərhələsinə vəsiqə qazandığı üçün ödənilib. Kommersiya gəlirləri 3 milyon 15 min avro təşkil edib. "Qarabağ" əsas mərhələdəki nəticələrinə görə 458 min, yekun sıralamaya əsasən isə 75 min avro alıb.
