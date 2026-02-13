https://news.day.az/azerinews/1815964.html Aygün Kazımovanın vergi borcunun məbləği məlum olub Xalq artisti Aygün Kazımovanın dövlət qarşısında vergi öhdəliyinin yarandığı məlum olub. Day.Az "Qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, məşhur ifaçının vergi borcu hazırkı dövr üçün 27 023,21 manat həcmində dəyərləndirilir. Həyata keçirilən araşdırmalar nəticəsində aydın olub ki, sözügedən məbləğ vaxtı keçmiş borc hesab edilmir.
Day.Az "Qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, məşhur ifaçının vergi borcu hazırkı dövr üçün 27 023,21 manat həcmində dəyərləndirilir.
Aygün Kazımovanın vergi borcunun məbləği məlum olub
Xalq artisti Aygün Kazımovanın dövlət qarşısında vergi öhdəliyinin yarandığı məlum olub.
Day.Az "Qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, məşhur ifaçının vergi borcu hazırkı dövr üçün 27 023,21 manat həcmində dəyərləndirilir.
Həyata keçirilən araşdırmalar nəticəsində aydın olub ki, sözügedən məbləğ vaxtı keçmiş borc hesab edilmir. Əgər belə olsaydı, Xalq artistinin ölkə hüdudlarını tərk etməsinə məhdudiyyət qoyula bilərdi. Borcun tam ödənilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddət hələ başa çatmayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре