Paşinyan Samvel Karapetyanın Baş nazir postuna namizəd olmasına münasibət bildirib
Paşinyan Samvel Karapetyanın Baş nazir postuna namizəd olmasına münasibət bildirib
APA-nın xəbərinə görə, Paşinyan brifinqdə qeyd edib ki, Ermənistan Respublikasının qanununa və Konstitusiyasına əsasən, ikinci və ya üçüncü ölkədə vətəndaşlığı olan şəxs nə parlamentə, nə də baş nazirliyə namizəd ola bilər.
"Sizin danışdığınız şey nə de-yure, nə də de-fakto mövcuddur. Mövcud olmayan bir şeyə şərh verməyi lazımsız hesab edirəm", - o əlavə edib.
