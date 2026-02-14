https://news.day.az/azerinews/1816210.html Marta Kos Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib Ermənistanla sülh prosesindəki liderliyinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etmək istərdim. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Münxen Təhlükəsizlik Konfransında çıxışı zamanı Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos bildirib.
"Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh bir vaxtlar əlçatmaz görünürdü və Avropa İttifaqı tərəfindən fəal şəkildə dəstəklənən bu sülh prosesində liderliyinizə görə Prezident İlham Əliyev, sizə, təşəkkür edirəm", - deyə bildirib.
