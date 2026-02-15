https://news.day.az/azerinews/1816319.html Suriya ordusu ABŞ-dan növbəti hərbi bazanı təhvil alıb Suriya hökuməti ABŞ-dan növbəti hərbi bazanı təhvil alıb. Suriya ordusunun bölmələri ölkənin şimal şərqindəki əl-Şəddadə hərbi bazasında və ətrafında yerləşdirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Suriya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Suriya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilir. Vurğulanır ki, ABŞ tərəfi ilə koordinasiya şəraitində Suriya qüvvələri Hasəkə rayonundakı əl-Şəddadə bazasında yerləşiblər.
Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan qabaq Suriya hökuməti ölkənin cənubundakı mühüm Tanf hərbi bazasını da ABŞ-dan təhvil alıb.
