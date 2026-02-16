https://news.day.az/azerinews/1816487.html Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Serbiya Respublikasına rəsmi səfəri fevralın 16-da başa çatıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Belqrad şəhərinin Nikola Tesla Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyevi Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç yola saldı.
