https://news.day.az/azerinews/1817920.html "Real"ın yarımmüdafiəçisi "Liverpul"a keçə bilər "Real"ın yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqa karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirməyə yaxındır. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Liverpul" fransalı futbolçunu transfer etmək istəyir. Bu barədə İngiltərə mətbuatı məlumat yayıb.
"Real"ın yarımmüdafiəçisi "Liverpul"a keçə bilər
"Real"ın yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqa karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirməyə yaxındır.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Liverpul" fransalı futbolçunu transfer etmək istəyir. Bu barədə İngiltərə mətbuatı məlumat yayıb.
Premyer Liqa nəhəngi Kamavinqa üçün "Real"a 80 milyon avroluq təklif göndərəcək. "Kral klubu" 23 yaşlı orta xətt oyunçusunun gedişinə mane olmayacaq.
Qeyd edək ki, "Real" Eduardo Kamavinqanı 2021-ci ilin yayında "Renn"dən 31 milyon avroya transfer edib. Fransa millisinin üzvü bu mövsüm Madrid təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 29 rəsmi matçda 2 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре