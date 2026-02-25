https://news.day.az/azerinews/1818214.html Verilişi bağlandığı deyilən Tolik DANIŞDI Tarix Əliyev onun verilişinin bağlanması barədə yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Day.Az xəbər verir ki, aparıcı Lent.az-ın bununla bağlı sorğusuna cavabında, "sabah efirdə olacam" - deyə cavab verib.
