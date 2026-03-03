AİB Azərbaycanın da iştirak etdiyi yeni nəsil sərhəd-keçid məntəqələrinin inkişafı üzrə layihəni nəzərdən keçirir
Asiya İnkişaf Bankı (AİB) Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Monqolustan, Pakistan, Çin, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanın iştirak etdiyi Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı (CAREC) ölkələri üçün yeni nəsil sərhəd-keçid məntəqələrinin inkişafı üzrə regional layihəni (Developing New Generation Border Crossing Points) nəzərdən keçirir.
Day.Az bu barədə banka istinadən məlumat yayıb.
Layihənin maliyyələşdirilməsinin ABŞ dolları ekvivalentində 1 milyon dollar həcmində Texniki Yardım üzrə Xüsusi Fond vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Layihə CAREC ölkələrinə iqlim dayanıqlılığına xüsusi diqqət yetirməklə və innovativ həllərin tətbiqi əsasında yeni nəsil sərhəd-keçid məntəqələrinin hazırlanmasına dəstək göstərməyi hədəfləyir.
Layihə çərçivəsində bir neçə prioritet sərhəd-keçid məntəqəsi üzrə hazırlıq işlərinin aparılması planlaşdırılır. Buraya texniki-iqtisadi əsaslandırmaların və kompleks ekspertizanın hazırlanması, eləcə də layihələrin hazırlanması və icrası üçün yeni yanaşmanın formalaşdırılması daxildir. Bundan əlavə, təşəbbüs CAREC ölkələrinin sərhəd-keçid məntəqələrinin inkişafı və istismarı sahəsində institusional potensialının gücləndirilməsini də nəzərdə tutur.
Layihənin icrası sərhəd-keçid məntəqələrində infrastrukturun və prosedurların təkmilləşdirilməsinə imkan yaradacaq ki, bu da CAREC nəqliyyat şəbəkəsi boyunca ticarət əməliyyatları üçün vaxt və xərclərin azalmasına səbəb olacaq. Sərhəd-keçid məntəqələrinin modernləşdirilməsi təşəbbüsün əsas nəticələrindən biri olacaq, beynəlxalq yükdaşımaların sadələşdirilməsinə və regional əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə töhfə verəcək.
