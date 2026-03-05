8 Mart ərəfəsində güllərə tələbat artdı – Qiymətlər açıqlandı - FOTO
8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində güllərə tələbat xeyli artıb.
Şəhərdə fəaliyyət göstərən gül mağazalarından birinin satıcısı bu barədə Day.Az-a danışıb.
Satıcının sözlərinə görə, bayram yaxınlaşdıqca xüsusilə qırmızı, narıncı və çəhrayı rəngli güllərə maraq daha çox olur. Onun sözlərinə görə, qiymətlər ötən illə müqayisədə ciddi şəkildə artmayıb.
"Hazırda qızılgülün bir ədədi 7 manatdır. Keçən il isə 8 manata satılırdı. Buketlərin qiyməti isə içindəki güllərin sayına görə dəyişir və təxminən 35-55 manat arasında olur", - deyə satıcı bildirib.
O əlavə edib ki, mağazada digər güllərin qiyməti də müxtəlifdir. Belə ki, çobanyastığı (romaşka) 5 manat, astromeriya 4 manat, ortensiya isə 25 manata təklif olunur. Həmçinin lifko gülləri 4 manat, qustavoy qızılgül 9 manat, tülpanlar isə 4 manata satılır.
Satıcının sözlərinə görə, bayram günləri yaxınlaşdıqca güllərə tələbatın daha da artacağı gözlənilir.
