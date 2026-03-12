https://news.day.az/azerinews/1821657.html İran dronu Dubayda yaşayış binasına çırpıldı - VİDEO Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində şəhər mərkəzinə yaxın bir yaşayış massivində pilotsuz uçuş aparatı (PUA) binaya çırpılıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə "Dubai Creek Harbour" ərazisindəki göydələndə qeydə alınıb. Binada olanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təxliyə əməliyyatları həyata keçirilib.
İran dronu Dubayda yaşayış binasına çırpıldı - VİDEO
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində şəhər mərkəzinə yaxın bir yaşayış massivində pilotsuz uçuş aparatı (PUA) binaya çırpılıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə "Dubai Creek Harbour" ərazisindəki göydələndə qeydə alınıb.
Binada olanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təxliyə əməliyyatları həyata keçirilib.
Hadisə nəticəsində heç kimin xəsarət almadığı vurğulanıb.
Qeyd edək ki, bura şəhərin ən yeni sahil layihələrindən biridir.
