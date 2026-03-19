Azərbaycanda inflyasiyanın iki il üzrə proqnozu açıqlanıb
2026-cı və 2027-ci illərdə Azərbaycanda inflyasiya müvafiq olaraq 5,2 faiz və 4,6 faiz səviyyəsində gözlənilir.
Day.Az bu barədə "ING" qrupun yenilənmiş proqnozlarına istinadən xəbər verir.
Öncəki proqnozlarda 2026-cı il üçün 5,4 faizlik inflyasiya gözlənilirdi, 2027-ci il üzrə proqnoz isə dəyişilməz olaraq qalıb.
2026-cı il üçün rüblük proqnoz : I rüb - 5,8%, II rüb - 5,5%, III rüb - 4,9%, IV rüb - 4,6%.
2027-ci il üçün rüblük proqnoz: I rüb - 4,3%, II rüb - 4,5%, III rüb - 4,7%, IV rüb - 4,9%.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2026-cı ilin fevral ayında istehlak qiymətləri 2025-ci ilin fevralı ilə müqayisədə 5,7% artıb. Bu artım ərzaq məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə 6,8%, qeyri-ərzaq malları üzrə 3,7%, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər üzrə isə 5,7% təşkil edib.
2025-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə orta illik qiymət artımı 5,7%, son bir ayda isə 0,6% olub. 2026-cı ilin fevral ayında ərzaq məhsulları, spirtli içkilər və tütün məmulatlarının istehlak qiymətləri əvvəlki ayla müqayisədə 1,1%, cari ilin yanvar-fevral aylarında isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,0% artıb.
