Azərbaycanda ÜDM artımı ilə bağlı yeni proqnoz
Niderlandın "ING bank qrupu Azərbaycan üzrə 2028-ci ilə qədər ÜDM artımı ilə bağlı yenilənmiş proqnozunu açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, "ING"nin analitiklərinin qiymətləndirməsinə görə, 2026-cı ildə illik ÜDM artımı 2,5% təşkil edəcək, 2027-ci ildə isə bu göstəricinin 3%-ə qədər sürətlənəcəyi gözlənilir.
Rüblük bölgü üzrə 2026-cı il üçün aşağıdakı göstəricilər proqnozlaşdırılır: birinci rübdə ÜDM artımı 3%, ikinci rübdə 2%, üçüncü rübdə 4%, dördüncü rübdə isə 1% olacaq.
2027-ci ildə dinamika belə olacaq: birinci rübdə artımın 3%, ikinci rübdə 3,5%, üçüncü rübdə 2%, dördüncü rübdə isə 3,5% səviyyəsində olacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə, 2025-ci ildə Azərbaycanda 129,1 milyard manatlıq və ya əvvəlki illə müqayisədə 1,4 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunub.
İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 1,6 faiz azalmış, qeyri neft-qaz sektorunda isə 2,7 faiz artıb.
ÜDM istehsalının 33,0 faizi sənaye, 11,3 faizi ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,1 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 6,5 faizi tikinti, 5,9 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,8 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 2,1 faizi informasiya və rabitə sahələrinin, 21,7 faizi digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis vergilər ÜDM-in 9,6 faizini təşkil edib.
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 12602,2 manata bərabər olub.
