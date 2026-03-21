Bu vərdiş narahatlıq riskini artırır
Gənclərin gündəlik həyatında geniş yayılmış bəzi vərdişlər, fərqində olmadan onların psixoloji sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Xüsusilə şəkərli içkilərin müntəzəm qəbulu yeniyetmələrdə narahatlıq səviyyəsinin artması ilə əlaqəli ola bilər.
Milli.Az-ın məlumatına görə, klinik psixoloq Aybige Üstüner bildirib ki, son illərdə aparılan araşdırmalar bu adi görünən vərdişin daha ciddi nəticələrə səbəb ola biləcəyini göstərir.
Onun sözlərinə görə, Böyük Britaniyada bir neçə universitet və tədqiqat qurumunun iştirakı ilə aparılan geniş araşdırmada 2000-2025-ci illər arasında yayımlanan elmi işlər təhlil edilib.
Araşdırma çərçivəsində şəkərli içki istehlakı ilə yeniyetmələrdə narahatlıq pozuntuları arasındakı əlaqə qiymətləndirilib. Nəticələr göstərib ki, yüksək miqdarda şəkərli içki qəbul edən gənclərdə narahatlıq pozuntusunun yaranma ehtimalı daha yüksəkdir.
Qeyd edib ki, tədqiqatda qazlı şəkərli içkilər, enerji içkiləri, şirinləşdirilmiş sular, eləcə də şəkərli çay və qəhvə kimi məhsullar nəzərdən keçirilib:
"Doqquz araşdırmadan yeddisində şəkərli içkilərlə narahatlıq arasında müsbət və əhəmiyyətli əlaqə aşkarlanıb. Meta-analiz nəticəsində isə yüksək səviyyədə şəkərli içki qəbul edən yeniyetmələrdə narahatlıq pozuntusu riskinin 34 faiz daha çox olduğu müəyyən edilib".
Əlavə edib ki, yeniyetməlik dövrü həm fiziki, həm də psixoloji inkişaf baxımından həssas mərhələdir və bu dövrdə formalaşan qidalanma vərdişləri uzunmüddətli təsirlərə malik ola bilər.
Onun sözlərinə görə, yüksək şəkər tərkibli içkilər qanda şəkər səviyyəsinin sürətlə dəyişməsinə səbəb olur ki, bu da öz növbəsində yorğunluq, gərginlik və narahatlıq hisslərini artıra bilər.
A.Üstüner gənclərin qidalanma vərdişlərinin formalaşmasında ailə və məktəbin mühüm rol oynadığını vurğulayaraq, erkən yaşlardan sağlam həyat tərzinin təşviq edilməsinin vacibliyini qeyd edib. O, gündəlik həyatda su istehlakının artırılmasını, təbii və qida dəyəri yüksək olan içkilərə üstünlük verilməsini, enerji içkiləri kimi yüksək şəkərli məhsulların isə məhdudlaşdırılmasını tövsiyə edib.
